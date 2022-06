Russischer Angriffskrieg

Annalena Baerbock (Buendnis 90/Die Gruenen), Bundesaussenministerin (picture alliance / photothek | Thomas Imo)

Man werde dem Land so lange beistehen, bis es keine weiteren Butschas mehr gebe, schrieb die Grünen-Politikerin mit Blick auf derartige Gräueltaten in einem Gastbeitrag der "Bild"-Zeitung. Jedem ukrainischen Dorf drohe ein vergleichbares Schicksal. Deswegen müssen man das Land auch mit Waffen unterstützen, weil der russische Staatschef Putin mit Worten nicht zu stoppen sei. Dieser setze in seinem Krieg auf Ausdauer sowie Erschöpfung "bei uns", warnte Baerbock.

