Annalena Baerbock spricht mit einer geflüchteten Frau, die mit ihren Kindern in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber lebt. Olaf Jansen, Leiter der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH) in Eisenhüttenstadtgeht geht neben ihnen. (Annette Riedl/dpa)

Deutschland könne dabei helfen, dass die geflüchteten Menschen in Ländern wie Moldau direkt vor Ort versorgt werden könnten, sagte Baerbock beim Besuch einer Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt. Die Außenministerin betonte die Notwendigkeit der von der Bundesregierung angestoßenen internationalen Luftbrücke für Menschen, die in ukrainische Nachbarländer geflüchtet sind. Niemand werde von Belarus, Moldau oder Polen zu Fuß etwa nach Spanien weitergehen.

Die Grünen-Politikerin verteidigte außerdem die Stärkung der Nato-Ostflanke. Russlands Präsident Putin habe sich entschieden, nicht nur die Souveränität der Ukraine anzugreifen, sondern die Friedensordnung Europas. Daher müssten die osteuropäischen Nachbarn in Polen und im Baltikum unterstützt werden.

