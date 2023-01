Bundesaußenministerin Baerbock in der Haager Akademie für Völkerrecht in Den Haag (Christophe Gateau / dpa / Christophe Gateau)

Vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ist das nach Einschätzung von Experten nicht möglich. Dort können laut Statut nur Fälle behandelt werden, in denen Kläger und Beklagte Mitglied des Gerichtshofs sind oder ein Fall vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen überwiesen wird. Russland ist nicht Teil des Gerichtshofs und würde als ständiges Mitglied mit Vetorecht im Sicherheitsrat eine Überweisung an das Gericht wohl blockieren.

Deshalb schlägt Baerbock ein Sondertribunal für russische Kriegsverbrechen vor. Vorstellbar wäre nach ihren Worten ein Gericht an einem Standort außerhalb der Ukraine, mit internationalen Staatsanwälten und Richtern, das seine Jurisdiktion aus dem ukrainischen Strafrecht ableite.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.