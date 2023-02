NATO-Mitgliedschaft

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und der schwedische Außenminister Tobias Billström (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Baerbock sagte bei einem Aufenthalt in Stockholm, Schweden habe konkrete Schritte unternommen, um türkische Bedenken zu entkräften. Dies sei richtig und wichtig gewesen.

Die Türkei und Ungarn sind die einzigen NATO-Länder, die einer Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens noch nicht zugestimmt haben. Während aus Budapest keine Einwände erwartet werden, blockiert die Regierung in Ankara die Aufnahme Schwedens.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte bei einem Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel, es komme darauf an, dass beide Länder so schnell wie möglich offizielle Mitglieder würden, nicht darauf, ob die Türkei die beiden Beitrittsprotokolle gleichzeitig ratifiziere.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.