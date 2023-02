Außenministerin Baerbock vor der Genfer Abrüstungskonferenz (Britta Pedersen/dpa)

Bei einer Geberkonferenz in Genf sagte Baerbock, die Welt habe vor einer der schlimmsten humanitären Katastrophen viel zu oft die Augen verschlossen. Die UNO geht davon aus, dass im Jemen mehr als 20 Millionen Menschen Unterstützung brauchen. Sie beziffert den Finanzbedarf für 2023 auf mehr als vier Milliarden Euro.

Baerbock nahm auch an der Genfer Abrüstungskonferenz teil. In ihrer Rede forderte sie den russischen Präsidenten Putin auf, zum "New Start"-Abkommen über nukleare Rüstungskontrolle zurückzukehren. Russland müsse sich dazu bekennen, dass ein Atomkrieg niemals geführt werden dürfe, betonte die Grünen-Politikerin. Der New Start-Vertrag begrenzt die Atomwaffenarsenale Russlands und der USA.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.