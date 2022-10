Außenministerin Annalena Baerbock (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Die Sicherheit Osteuropas sei auch Deutschlands Sicherheit, sagte Baerbock bei einer Feier der deutschen Botschaft in Warschau zum Tag der Deutschen Einheit. Man werde in der Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen - gemeinsam mit den Partnern in EU und Nato. Denn Deutschland werde nie vergessen, dass es ein Leben in Freiheit, in einem wiedervereinigten Land insbesondere den Verbündeten und Nachbarn zu verdanken habe.

Für Morgen sind Gespräche Baerbocks mit ihrem polnischen Amtskollegen Rau geplant. Zudem will sie an einem Treffen im Rahmen des Warschauer Sicherheitsforums zum Ukraine-Krieg teilnehmen. Polen fordert von Deutschland mehr Unterstützung für das Land.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.