Ukraine-Besuch

Der ukrainische Präsident Selenskyj begrüßt Bundesaußenministerin Baerbock in Kiew. (Florian Gaertner/photothek.de/dp)

Anschließend traf sie den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Er dankte der Außenministerin für die Unterstützung im Krieg gegen Russland und erklärte, es sei von großem Wert, dass sich Deutschland solidarisch zeige. Bei einem Treffen mit dem Bürgermeister von Kiew, Klitschko, sagte Baerbock der Ukraine weitere Unterstützung im militärischen Bereich und beim Wiederaufbau des Landes zu. In der Ukraine werde für Europas Freiheit und Friedensordnung gekämpft, betonte die Außenministerin.

Sie war auch nach Kiew gereist, um die deutsche Botschaft wiederzueröffnen. Baerbock erklärte, nach rund dreimonatiger Schließung gehe es jetzt in einer Minimalbesetzung weiter. Zudem lud sie ihren ukrainischen Amtskollegen Kuleba zum G7-Treffen in Schleswig-Holstein ein, das am Donnerstag beginnt. Kuleba nahm die Einladung an.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.