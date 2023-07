Außenministerin Annalena Baerbock (Archivbild). (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Die Grünenpolitikerin sagte in einem Interview mit Medien des Springer-Konzerns, sie wünsche sich zwar, dass man verhandeln könne. Aber derzeit müsse man der Realität ins Auge blicken. Baerbock verwies auch darauf, dass in der Zeit vor dem Angriffskrieg versucht worden sei, am Verhandlungstisch eine weitere Eskalation zu verhindern. Die Antwort darauf sei der Einmarsch von 100.000 Soldaten gewesen.

Die Ukraine müsse den Frieden zurückgewinnen können, ergänzte die Außenministerin. Mit jedem Tag des Krieges versuche man alles, was zur Verfügung stehe, zu leisten, damit die Ukraine den Krieg gewinnen könne. Man könne aber etwa eine dringend benötigte Luftabwehr nicht einfach herbeizaubern, sagte Baerbock.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 16.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.