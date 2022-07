Angriff auf Odessa

Außenministerin Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) - Archivbild (picture alliance/dpa)

Die feigen Attacken zeigten, dass die Unterschrift der Führung in Moskau derzeit wenig zähle, sagte Baerbock der Nachrichtenagentur Reuters. Die Grünen-Politikerin sprach von einem "Korn-Krieg" Russlands. Zugleich verwies sie darauf, dass Millionen Menschen weltweit hofften, dass sich Moskau letztlich an die eigenen Zusagen halte und den Transport des Getreides über das Schwarze Meer ermögliche. Zuvor hatten bereits die Vereinten Nationen und die EU den Beschuss

des Hafens verurteilt. Das gestern in Istanbul unterzeichnete Abkommen sieht sichere Transitrouten für die Ausfuhr von Getreide vor. Einer der Wege soll über Odessa verlaufen.

Grundsätzlich sprach sich Baerbock dafür aus, weitere Waffen in die Ukraine zu liefern. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte sie, es sei bittere Realität, dass man mehr Unterstützung leisten müsse, als man am Anfang noch erwartet habe. Baerbock betonte, es müsse auch darüber geredet werden, wie die Ukraine in den kommenden Monaten mit modernsten Kriegsmaterialien unterstützt werden könne.

