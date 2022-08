Minusma

Baerbock sieht zentrale Rolle der Bundeswehr in Mali

Deutschlands Außenministerin Baerbock betrachtet die Mission der Bundeswehr in Mali als entscheidend für Entwicklungshilfe in dem Land. In Mali seien zahlreiche Terrormilizen aktiv, sagte Baerbock in einer Gesprächsrunde beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin. Wenn man einfach abziehen würde, könne man viele dieser Projekte - etwa für Wasserversorgung und Dorfgemeinschaften - nicht mehr umsetzen.

22.08.2022