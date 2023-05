Außenministerin Baerbock in Saudi-Arabien (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

In der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda am Roten Meer traf sie mit dem UNO-Koordinator für humanitäre Hilfe im Jemen, Gressly, zusammen. Für den Lauf des Tages ist auch eine Unterredung mit dem jemenitischen Außenminister Mubarak geplant, der sich parallel zu Baerbock in der Stadt aufhält.

Saudi-Arabien bemüht sich derzeit um eine politische Lösung im Konflikt der jemenitischen Regierung mit den Huthi-Rebellen. Durch die Annäherung zwischen dem Königreich und dem Iran stehen die Chancen auf eine Entspannung so gut wie seit Jahren nicht. Beide Länder unterstützen unterschiedliche Seiten in dem Krieg. Am Nachmittag reist Baerbock weiter ins Emirat Katar.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.