EU-Außenministertreffen

Im Hinblick auf die von Russland blockierten Getreidelieferungen aus der Ukraine erklärte die Grünen-Politikerin, dass Deutschland gemeinsam mit Polen und Rumänien daran arbeite, Exporte auf Bahnstrecken zu ermöglichen. Baerbock räumte ein, dass man nicht die Ausfuhr der gesamten Produktion erreichen könne. Sie unterstrich jedoch, dass schon eine Teillieferung helfen könne. Der EU-Außenbeauftragte Borrell bezeichnete Russlands Blockade der Getreideexporte als "Kriegsverbrechen". Er forderte Moskau auf, die Abriegelung der ukrainischen Häfen aufzuheben.

Der Vorsitzende der europäischen Volkspartei im Europaparlament, Weber, warb erneut für eine Zustimmung der Mitgliedsstaaten auf dem EU-Gipfel Ende der Woche in Brüssel. Weber sagte im Deutschlandfunk , die Antwort auf die entsprechende Empfehlung der EU-Kommission könne nur "Ja" lauten. Der Kandidatenstatus sei in der derzeitigen Kriegssituation ein wichtiger "Booster" für die Ukraine. Die Erweiterung der EU sei zudem für Europa heutzutage nicht mehr nur eine wirtschaftliche Frage, sondern Werte- und Sicherheitspolitik. Der CSU-Politiker appellierte an Bundeskanzler Scholz und den französischen Präsidenten Macron, jetzt politische Führung zu beweisen und ihren Einfluss für einen einstimmigen Beschluss beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel zu nutzen.