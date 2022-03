Bundesaußenministerin Baerbock (Mitte) wird in der Republik Moldau von Regierungschefin Gavrilita (links) und Präsidentin Sandu (rechts) empfangen. (Michael Kappeler/dpa)

Dies werde allerdings nur ein Anfang sein, sagte die Grünen-Politikerin nach einem Treffen mit ihrem moldauischen Kollegen Popescu in Chisinau. Die Menschen sollten zunächst mit Bussen in die Bundesrepublik gebracht werden. Gemeinsam mit europäischen Partnern arbeite Deutschland aber auch an einer Luftbrücke. Laut Baerbock hat Moldau bislang rund 300.000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen, 100.000 von ihnen befinden sich noch im Land.

Die Republik Moldau hat rund 2,6 Millionen Einwohner und zählt zu den wirtschaftlich schwächsten Ländern in Europa. Die Regierung hat einen Antrag auf Mitgliedschaft in der EU gestellt. Zu Moldau gehört völkerrechtlich das Gebiet Transnistrien, in dem prorussische Separatisten die Macht haben.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.