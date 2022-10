Baerbock strebt weitere Sanktionen gegen den Iran an

"Wir stehen an der Seite der Menschen im Iran": Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Wer Frauen und Mädchen auf der Straße verprügele und Menschen, die nichts anderes als frei leben wollten, verschleppe, willkürlich verhafte und zum Tode verurteile, der stehe auf der falschen Seite der Geschichte, sagte die Grünen-Politikerin der "Bild am Sonntag". Deutschland wolle sich dafür einsetzen, dass die Europäische Union die Verantwortlichen der brutalen Repression mit Einreisesperren belege und ihre Vermögen in der EU einfriere. Derweil gab es in der Islamischen Republik auch gestern wieder Proteste gegen das Regime. Die Kundgebungen, bei denen es auch zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und Einsatzkräften kam, fanden in mehreren Städten des Landes statt, darunter auch in der Hauptstadt Teheran.

Auslöser des Widerstandes war der Tod der jungen kurdischstämmigen Iranerin Mahsa Amini. Sie war von der sogenannte Sittenpolizei wegen des Vorwurfs unschicklicher Kleidung festgenommen worden und starb später unter unklaren Umständen.

