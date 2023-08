Bewaffnete Taliban-Kämpfer sind alltäglich im Kabuler Stadtbild. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ebrahim Noroozi)

Zwei Jahre Taliban-Herrschaft bedeuteten für die Menschen in Afghanistan zwei Jahre Rückschritt Richtung Steinzeit, erklärte die Grünen-Politikerin. Millionen Menschen in dem Land müssten Hunger leiden und fast jede Woche nähmen die Taliban den Frauen und Mädchen einen weiteren Teil ihrer Freiheit. Die Verantwortlichen sollten nicht denken, dass ihr Handeln ohne Konsequenzen bleibe, so Baerbock weiter. Die EU habe diejenigen auf die Sanktionsliste gesetzt, die Frauen und Mädchen aus Schulen, Universitäten und Parks verbannt hätten. Eine Normalisierung der Beziehungen mit der Taliban-Regierung schloss Baerbock aus.

