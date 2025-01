Neue US-Regierung

Baerbock telefoniert erstmals mit dem neuen US-Außenminister Rubio. (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Wie das Auswärtige Amt mitteilte, versicherte Baerbock, Deutschland wolle mit der US-Regierung eng zusammenarbeiten. Beide Staaten hätten enge wirtschaftliche Beziehungen und gemeinsame Interessen. Sie betonte ferner, Europa wolle mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen. Themen des Gesprächs seien die Bedeutung einer starken Nato sowie der russische Angriffskrieg in der Ukraine gewesen. Das Telefonat fand am Rande des EU-Außenministertreffens in Brüssel statt.

