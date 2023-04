Deutsche Außenpolitik

Annalena Baerbock, Bundesaussenministerin, wird heute in Südkorea erwartet. (picture alliance / photothek / Janine Schmitz)

Kritisches Thema in den diplomatischen Gesprächen ist das Verhältnis Chinas zu Taiwan. Wang betonte, China habe Deutschland einst bei der Wiedervereinigung unterstützt. Nun hoffe und glaube das Land, dass Deutschland auch, so wörtlich, Chinas friedliche Wiedervereinigung unterstützen werde. Um die Stabilität in der weltwirtschaftlich bedeutsamen Straße von Taiwan aufrecht zu erhalten, sei es notwendig, den Unabhängigkeitsbestrebungen Taiwans entschieden entgegen zu treten. China sei bereit, den Austausch und die Kommunikation mit Deutschland zu intensivieren.

Baerbock hatte sich gestern mit dem chinesischen Außenminister Qin Gang und dem stellvertretenden Präsidenten Han Zheng getroffen und dabei die Position der Bundesregierung zur Taiwan-Frage verdeutlicht. Sie warnte dabei vor einem militärischen Konflikt Chinas mit Taiwan und sprach eine Verschlechterung der Menschensrechtslage in der Volksrepublik an.

Heute reist Baerbock reist heute von China nach Südkorea weiter. Die Grünen-Politikerin will bei ihrem Antrittsbesuch in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul mit Außenminister Park Jin sprechen. Zudem ist ein Besuch der sogenannten Demilitarisierten Zone an der Grenze zu Nordkorea geplant. Ein Großteil der südkoreanischen Bevölkerung wohnt in der Metropolregion rund um Seoul, die in der Nähe dieser Grenze liegt.

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hatten in den vergangenen Monaten wieder zugenommen. Nach Angaben der Bundesregierung hat Nordkorea im vergangenen Jahr mehr als 60 Raketentests durchgeführt. Vier Mal wurden demnach auch Interkontinentalraketen getestet, die eine deutlich größere Reichweite haben und potenziell Atomsprengköpfe transportieren könnten.

Im Anschluss an ihren Besuch in Südkorea wird Baerbock in Japan erwartet. Dort findet Anfang der Woche das G7-Außenministertreffen statt. Hauptthemen werden voraussichtlich der Krieg in der Ukraine und der Umgang mit China sein.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.