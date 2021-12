Außenministerin Annalena Baerbock (hier bei ihrem Besuch kürzlich in Warschau). (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Bei dem Treffen des Außenrats wollen die Teilnehmer laut Angaben von Diplomaten unter anderem ein Sanktionspaket gegen die russische Söldnertruppe Wagner billigen. Diese wird mit Einsätzen in Konfliktherden wie der Ukraine und Mali in Zusammenhang gebracht; teils werden ihr Gräueltaten vorgeworfen. Die russische Regierung bestreitet eine Verbindung zu den Söldnern. Weitere Themen sind der Konflikt mit Belarus und die Lage in Afghanistan.

Am Wochenende war Baerbock im Rahmen der G-7-Gruppe bereits mit ihren Kollegen aus Frankreich und Italien zusammengekommen.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.