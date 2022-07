Antrittsbesuch

Bundesaußenminister Baerbock hält sich derzeit zu Antrittsbesuchen in Griechenland und der Türkei auf. (dpa/Petros Giannakouris)

Zudem will Baerbock mit Vertretern der Zivilgesellschaft zusammenkommen. Die Opposition in der Türkei steht seit Jahren massiv unter Druck. Der pro-kurdischen Partei HDP etwa droht ein Verbot. Die Grünen-Politikerin hält sich seit Donnerstag zu Antrittsbesuchen in Griechenland und der Türkei auf. Gestern traf sich die Ministerin zunächst in Athen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis und Außenminister Dendias. Anschließend flog sie nach Istanbul zu einem Gespräch mit ihrem türkischen Amtskollegen Cavusoglu.

Baerbock hatte sich bewusst dafür entschieden, ihre Antrittsbesuche miteinander zu verbinden. Die Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei sind derzeit in einem schlechten Zustand. Ankara stellt die Souveränität Athens über griechische Inseln in der östlichen Ägäis wie Rhodos, Samos und Kos infrage.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.