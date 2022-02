Außenministerin Baerbock trifft auf israelische und palästinensische Führung. (Fabian Sommer/dpa)

Zudem ist ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem geplant. Laut Auswärtigem Amt reist Baerbock anschließend weiter in die Palästinensergebiete, wo sie mit Präsident Abbas und Außenminister Malki zusammenkommen und Gespräche mit Vertreten der Zivilgesellschaft führen soll. Die Grünen-Politikerin kündigte im Vorfeld an, sich bei ihrer Antrittsreise in der Region für den Friedensprozess und eine Zwei-Staaten-Lösung einzusetzen. Am Abend fliegt sie weiter nach Jordanien, am Samstag stehen politische Gespräche in Ägypten auf dem Programm.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.