Baltikum-Reise

Schwerpunkte ihrer Gespräche sollen die Reaktion von Europäischer Union, NATO und internationaler Gemeinschaft auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sein, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts mit. Erste Station ist die lettische Hauptstadt Riga, wo die Grünen-Politikerin mit Regierungschef Karins zusammentrifft und an gemeinsamen Beratungen der drei Außenminister Rinkevics aus Lettland, Liimets aus Estland und Landsbergis aus Litauen teilnehmen wird. Zum Abschluss der Reise am Freitag in Litauen ist auch ein Besuch beim multinationalen NATO-Gefechtsverband geplant, der von der Bundeswehr geführt wird.

