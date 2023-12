Nahost-Krieg

Zerstörungen nach einem israelischen Angriffe auf den Gazastreifen. (Fatima Shbair/AP/dpa)

In einem Gastbeitrag der beiden in der britischen Zeitung "The Sunday Times" heißt es, der Bedarf für eine solche Feuerpause sei dringend. In diesem Konflikt seien schon zu viele Zivilisten ums Leben gekommen. Baerbock und Cameron lehnten es allerdings ab, von Israel eine allgemeine und sofortige Waffenruhe zu verlangen. Schließlich sei Israel gezwungen, sich zu verteidigen, hieß es.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu bekräftigte, dass sein Land trotz wachsender Kritik auch der USA an seinem harten Vorgehen im Gazastreifen festhalten werde. Er sagte in Jerusalem, Israel befinde sich in einem existenziellen Krieg. Nachdem die Hamas besiegt worden sei, werde der Gazastreifen entmilitarisiert und unter die Sicherheitskontrolle Israels gestellt.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.