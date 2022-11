Weltkongress Berlin

8. Weltkongress gegen die Todesstrafe mit Annalena Baerbock (IMAGO / photothek / IMAGO / Josh Lewandowski)

In ihrer Eröffnungsrede beim Weltkongress gegen die Todesstrafe in Berlin sagte die Ministerin, autoritäre Regime setzten immer öfter auf die Todesstrafe, um Andersdenkende einzuschüchtern. Als Beispiel nannte sie den Iran, wo vor wenigen Tagen erstmals ein Todesurteil im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Führung des Landes verhängt wurde. Baerbock betonte, die Todesstrafe sei unter keinen Umständen gerechtfertigt, sie widerspreche dem Grundkonzept der menschlichen Würde. Als ersten Schritt auf dem Weg zur weltweiten Abschaffung schlug sie ein Moratorium für die Vollstreckung der Todesstrafe vor.

Auch Justizminister Buschmann betonte, die Todesstrafe sei grausam. Ihre Vollstreckung berge immer die Gefahr von Justizirrtümern, die nicht wieder gut zu machen seien.

An der Veranstaltung in Berlin nehmen Menschen aus 125 Staaten teil, unter ihnen Aktivisten, Anwälte, ehemalige Todeszellen-Häftlinge, aber auch Abgeordnete sowie Minister. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes wird die Todesstrafe in weltweit 80 Ländern verhängt, in 55 Staaten wird sie noch vollstreckt

