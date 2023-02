Außenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser in der Türkei (Fabian Sommer/dpa)

Sie landeten in der Stadt Gaziantep im Südosten des Landes. Dort wollen sich die beiden Politikerinnen unter anderem über die Herausforderungen bei der Versorgung der Überlebenden mit Hilfsgütern informieren. Über den Flughafen in Gaziantep werden die Lieferungen sowohl für die Türkei als auch für den ebenfalls stark betroffenen Nordwesten Syriens abgewickelt. Die Ministerinnen wollten zudem weitere Hilfsgüter des Technischen Hilfswerks an den türkischen Katastrophenschutz übergeben.

Gestern Abend hatte es in dem Katastrophengebiet zwei weitere starke Beben gegeben. Dabei gab es sowohl in der Türkei als auch in Syrien weitere Todesopfer und viele Verletzte. Insgesamt sind bei den Beben nach offiziellen Angaben mehr als 47.000 Menschen ums Leben gekommen.

