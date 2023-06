Südamerika-Reise

Annalena Baerbock und Hubertus Heil vor dem Abflug nach Brasilia (Annette Riedl / dpa / Annette Riedl)

Zum Auftakt sind heute Gespräche in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia geplant. Baerbock sagte vor dem Abflug, brasilianische Pflegekräfte und kolumbianische Elektriker fänden in Deutschland bereits offene Arme - diese Partnerschaft wolle man ausbauen. Das Bundesarbeitsministerium erklärte, gerade in Brasilien sei das Arbeitskräftepotenzial im Pflegebereich sehr groß und das Qualifikationsniveau sehr hoch.

Die sechstägige Reise führt die Minister außerdem nach Kolumbien und Panama. Die Bundesregierung betrachtet insbesondere die Regierung des linksgerichteten brasilianischen Präsidenten Lula da Silva als wichtigen Partner.

