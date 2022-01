Eine Verlängerung des Irak-Mandats der Bundeswehr bis Ende Oktober ist geplant. (Archivbild) (dpa-Bildfunk / Michael Kappeler)

Das geht aus einem Schreiben der beiden Politikerinnen an die Fraktionsführungen im Bundestag hervor. Danach bleibt die Mandatsobergrenze bei 500 Soldaten. Diese könnten eingesetzt werden, solange die völkerrechtlichen Voraussetzungen und die Zustimmung des Parlaments vorlägen. Die Verlängerung wird mit der Bedrohung durch die weiterhin im Irak sowie auch in Syrien agierenden Terror-Miliz IS begründet.

Dem Vernehmen nach wird sich das Bundeskabinett morgen mit dem Beschluss zur Mandatsverlängerung befassen.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.