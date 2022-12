Außenministerin Baerbock und Geoffrey Onyeama, Aussenminister von Nigeria bei einer Pressekonferenz in Abuja zur Rückgabe der Benin-Bronzen. (IMAGO / photothek / IMAGO / Florian Gaertner)

Als Deutsche und Europäer sollte man darüber nachdenken, was das bedeutet, sagte Baerbock in der nigerianischen Hauptstadt Abuja. Es bedeute, dass den Menschen ein wichtiger Teil ihrer Geschichte geraubt worden sei. Deutsche Beamte hätten die Bronzen im Wissen gekauft, dass es sich um Raubgut handele. Später habe Deutschland lange Nigerias Gesuche um Rückgabe der Kunstschätze ignoriert. Es sei falsch gewesen, sie zu nehmen, und es sei falsch gewesen, sie zu behalten, sagte Baerbock in ihrer englischsprachigen Rede. Man sei hier, um Unrecht zu beheben.

Auch große deutsche Museen sind eingebunden

Mitgereist waren auch die Direktorinnen und Direktoren der Museen in Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig und Stuttgart, die die nun restituierten Kunstschätze zuvor ausgestellt hatten. Die großen Museen haben die Rückgabe der Benin-Bronzen an Nigeria bereits in einzelnen Abkommen zugesichert. Stück für Stück sollen die Kunstwerke nun in ihre Heimat zurückkehren.

Die nun beteiligten fünf Museen hatten vor den Rückgaben bereits die Eigentumsrechte an sämtlichen Benin-Bronzen an Nigeria übertragen. Dabei waren auch Abkommen zu Leihgaben geschlossen worden, damit einige der Kunstschätze weiter in Deutschland gezeigt werden können. Baerbock sagte in ihrer Rede, eines sei wichtig zu betonen: Die Menschen in Nigeria wüssten, dass diese Bronzen ihnen gehören, und wo die Bronzen sich befänden.

Für die Bronzen entsteht ein neues Museum

Deutschland beteiligt sich darüber hinaus an der Finanzierung eines neuen Museums für die Bronzen im Bundesstaat Edo im Südwesten Nigerias. Von dort hatten britische Kolonialtruppen die Kunstschätze aus Bronze, Elfenbein und anderen Materialien Ende des 19. Jahrhunderts geraubt.

