UNO-Generaldebatte startet in New York

Die UNO-Vollversammlung beginnt heute in New York. (picture alliance / AA / Aytac Unal)

Entsprechend äußerte sich Bundesaußenministerin Baerbock anlässlich ihrer Reise zur UNO-Vollversammlung in New York. Sie wolle die Generaldebatte nutzen, um die Anliegen der Partner in Afrika, Asien, Lateinamerika und der Arabischen Welt in den Mittelpunkt zu stellen, erklärte die Grünen-Politikerin. Bundesentwicklungsministerin Schulze von der SPD sprach sich dafür aus, die Hilfe auf Regionen zu konzentrieren, in denen der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ohnehin vorhandene Notlagen weiter verschärfe. Dazu zählten etwa die Sahel-Zone, aber auch die Länder im Nahen Osten, die Hauptzufluchtsort für syrische Flüchtlinge seien, sagte Schulze den Funke Medien. Die Generaldebatte beginnt heute in New York. Zu dem einwöchigen diplomatischen Spitzentreffen reisen rund 150 Staats- und Regierungschefs. Zu ihnen zählt Bundeskanzler Scholz, der vor der UNO-Vollversammlung sprechen wird.

