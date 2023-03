Bundesministerin Svenja Schulze. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Britta Pedersen)

Die SPD-Politikerin sagte im ARD-Fernsehen, es sei ein Gebot der Vernunft, Frauenrechte bei Entwicklungsprojekten zu stärken. In Gesellschaften, in denen Frauen stärker beteiligt seien, gebe es weniger Armut und Hunger und mehr Stabilität. Laut Entwicklungsministerium sollen bis 2025 mehr als 90 Prozent neu zugesagter Projektmittel in Vorhaben fließen, die die Gleichstellung voranbringen.

Schulze stellt das Konzept heute mit Außenministerin Baerbock vor. Die Grünen-Politikerin präsentiert Leitlinien ihres Hauses für eine stärker feministische Außenpolitik.

