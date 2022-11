Bundesaußenministerin Baerbock im Bundestag (Kay Nietfeld/dpa)

Zwar werde sich die Bundeswehr bis Mai 2024 aus dem Einsatz in Mali "strukturiert zurückziehen", sagte Baerbock in der Bundestagsdebatte über den Haushalt ihres Ministeriums. Doch blieben die Friedensmissionen der Vereinten Nationen weiterhin zentraler Bestandteil deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Die Grünen-Politikerin betonte, angesichts der Krisen in der Welt brauche man Partner, auf die man sich verlassen könne - auch in Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Sie verwies auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie auf die Klima- und Energiekrise.

In den vorangegangenen Beratungen über den Kanzleretat warf Unionsfraktionschef Merz der Ampelkoalition vor, Chancen verpasst zu haben, um verkrustete Strukturen aufzubrechen. Stattdessen versinke die Bundesregierung in ständigem Streit und verspiele das Vertrauen der Bürger, kritisierte der CDU-Politiker. Dagegen erklärte Bundeskanzler Scholz, die Koalition habe vieles auf den Weg gebracht, das von den unionsgeführten Bundesregierungen zuvor nicht angepackt worden sei, wie etwa Maßnahmen zur Sicherung der Gasversorgung.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.