Die einzigartigen und vielfältigen Beziehungen mit Israel weiterzuführen, habe für die Bundesregierung höchste Priorität, sagte Baerbock vor Antritt ihrer Nahost-Reise. Die Bundesrepublik stehe zu ihrer besonderen historischen Verantwortung für die Sicherheit Israels. Dafür werde man weiter solidarische Beiträge leisten.

Baerbock reist heute in den Nahen Osten. Geplant sind Stationen in Israel, in den Palästinensergebieten, Jordanien und Ägypten. Ein Thema ist der Nahost-Friedensprozess.

