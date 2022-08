Dänemark-Besuch

Annalaena Baerbock und Jeppe Kofod bei der Unterzeichnung des Abkommens. (AP / dpa / Emil Helms)

Bundesaußenministerin Baerbock und ihr dänischer Kollege Kofod stellten nach einem Treffen in der Hauptstadt Kopenhagen einen entsprechenden Aktionsplan vor. Baerbock sagte, man wolle unter anderem beim Ausbau von Offshore-Windparks in der Nord- und der Ostsee kooperieren. Die Grünen-Politikerin lobte zudem die kürzliche Entscheidung Dänemarks, sich aktiv an der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union zu beteiligen. Bislang galt in dem Land ein sogenannter Verteidigungsvorbehalt, der eine Beteiligung an militärischen EU-Missionen ausschloss und die gemeinsame Entwicklung von Waffensystemen untersagte.

