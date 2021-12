Bundesaußenministerin Baerbock (dpa/ Gonzalo Fuentes)

Die nukleare Abrüstung sei für die neue Bundesregierung ein zentrales Thema, sagte Baerbock nach einem Treffen mit ihrer schwedischen Kollegin Linde in Stockholm. Eine Welt ohne Atomwaffen sei eine "sicherere Welt". Baerbock nimmt am Nachmittag an einem Ministertreffen der sogenannten Stockholm-Initiative teil.

Die "Stockholm-Initiative" - eine Staatengruppe aus 16 Ländern - hatte sich 2019 zusammengeschlossen, um sich für atomare Abrüstung einzusetzen. Die Mitglieder, darunter neben Deutschland auch Spanien, Japan und Kanada, besitzen selbst keine Kernwaffen.

In den vergangenen Jahren hatten sich die USA unter Präsident Trump aus mehreren Abrüstungsabkommen zurückgezogen. Sie warfen Russland vor, sich nicht daran zu halten. Die Regierung in Moskau bestreitet das.

