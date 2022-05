Bundesaußenministerin Baerbock. (imago images/photothek)

In einer Videokonferenz mit ihrem chinesischen Kollegen Wang habe Baerbock die schockierenden Berichte und neuen Dokumentationen über schwerste Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang angesprochen, teilte ihr Ministerium mit. Auch Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner reagierte entsetzt auf neue Belege für die massenhafte Internierung von Uiguren in China. Die Bilder aus China seien schockierend, sagte er dem "Handelsblatt". Bei allen Gelegenheiten müsse man chinesische Offizielle auf die Menschenrechtslage ansprechen. "Samtpfötigkeit aufgrund unserer wirtschaftlichen Interessen darf es nicht geben", fügte Lindner. Die enorme Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft vom chinesischen Markt sei vor diesem Hintergrund besonders bedrückend. Es sei daher "auch ein Gebot der ökonomischen Klugheit, unsere wirtschaftlichen Beziehungen rasch zu differenzieren", sagte Lindner. Es gehe nicht um einen Rückzug vom chinesischen Markt, aber andere Märkte müssten relativ wichtiger werden.

Ein internationales Medienkonsortium hatte zuvor weitere Belege für die massenhafte Internierung von muslimischen Uiguren in China veröffentlicht. UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet wollte heute im Rahmen ihres China-Besuchs die Region Xinjiang besuchen.

