Gegen Mittag will die Grünen-Politikerin in der italienischen Hauptstadt mit ihrem Amtskollegen Di Maio zusammentreffen. Vor ihrem Abflug sicherte Baerbock Italien Unterstützung in der Migrationspolitik zu und pochte auf einen fairen Verteilmechanismus für Geflüchtete innerhalb Europas. Sie sagte der Zeitung "La Stampa", wenn man an den EU-Außengrenzen Humanität und Ordnung gewährleisten wolle, müsse spiegelbildlich innerhalb der EU Solidarität und Fairness gelten.

Bei den Gesprächen in Rom soll es nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch um eine gemeinsame europäische Haltung gegenüber Moskau in der Ukraine-Krise sowie um weitere bilaterale Themen gehen.

