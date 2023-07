Bundesaußenministerin Baerbock auf dem NATO-Gipfel in Vilnius (dpa/picture alliance/Thomas Trutschel)

Die 31 Bündnis-Staaten hätten sich auf einen guten Text verständigt, der unmissverständlich sei, sagte sie am Rande des Gipfels in Vilnius. Es sei klar gemacht worden, dass die Zukunft der Ukraine in der NATO liege. Es sei aber vollkommen richtig, kein Datum für einen Beitritt des Landes zu nennen. Niemand könne wissen, wann der brutale Krieg gegen die Ukraine zu Ende sei.

Die NATO-Staaten hatten der Ukraine auf dem Gipfel in Vilnius gestern grundsätzlich Hoffnung auf eine Aufnahme in das Bündnis gemacht, aber keine formelle Einladung ausgesprochen. Das sorgte unter anderem in der Ukraine selbst für Kritik

