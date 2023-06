Bündnis 90/Die Grünen

Bundesaußenministerin Baerbock verteidigt die Pläne für eine Reform des EU-Asylrechts. (picture alliance / Daniel Kubirski)

Auf ihrer Reise mit Bundesarbeitsminister Heil nach Südamerika sagte sie, zwar halte sie Grenzverfahren nicht für die richtige Option. Die Gespräche darüber seien aber derzeit die einzige Möglichkeit, in einer sehr heterogenen Europäischen Union zu einer gerechten Verteilung von Flüchtlingen zu kommen.

Hunderte Grünen-Mitglieder üben Kritik an den Plänen. Sie schickten einen entsprechenden Brief an führende Politiker der eigenen Partei. Morgen beraten die EU-Innenminister in Luxemburg. Es geht unter anderem um die Frage, ob es Vorprüfungen von Asylanträgen schon an den EU-Außengrenzen geben soll.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.