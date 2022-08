Messerangriff auf Schriftsteller

Bundesaußenministerin Baerbock (IMAGO / photothek / Florian Gaertner)

Die Grünen-Politikerin schrieb a uf Twitter , wer diesen Mordanschlag nun auch noch rechtfertige, verbreite nichts anderes als Hass und Extremismus. Wer an ein friedliches Zusammenleben glaube, müsse sich dem konsequent entgegenstellen. Bundeskanzler Scholz sprach von einer abscheulichen Tat . Die Welt brauche Menschen, die sich vom Hass nicht einschüchtern ließen und furchtlos für die Meinungsfreiheit einträten. US-Präsident Biden erklärte, Rushdie stehe für universelle Werte wie Wahrheit, Mut und Widerstandsfähigkeit. Dies seien die Bausteine jeder freien Gesellschaft.

Rushdie war am Freitag bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat New York von einem Mann angegriffen und schwer verletzt worden. Dem 24-jährigen Attentäter werden versuchter Mord und Körperverletzung zur Last gelegt. Sein Anwalt plädierte in dessen Namen auf nicht schuldig.

Vor mehr als 30 Jahren hatte der iranische Revolutionsführer Ayatollah Khomeini Rushdie wegen seines Romans "Die satanischen Verse" mit einer Fatwa belegt, ein islamisches Rechtsgutachten, das zu seiner Tötung aufrief.

