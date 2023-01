Anhänger des früheren brasilianischen Präsidenten Bolsonaro vor dem Kongressgebäude in Brasilia. Die Polizei hat Tränengas gegen sie eingesetzt. (AFP / EVARISTO SA)

Die Taten seien ein feiger und gewalttätiger Angriff auf die Demokratie, schrieb Baerbock im Kurznachrichtendienst Twitter. Deutschlands ganze Solidarität gelte dem brasilianischen Volk, seinen demokratischen Institutionen sowie dem aktuellen Präsidenten Lula da Silva. US-Präsident Biden nannte die Erstürmung der Regierungsgebäude in Brasilien "ungeheuerlich". Lula bezeichnete die Täter als Vandalen, Terroristen und Faschisten. Nach mehreren Stunden distanzierte sich auch Bolsonaro, der sich derzeit in Florida aufhält, von der Aktion. Der linkgerichtete Lula hatte die Amtsgeschäfte am 1. Januar von seinem rechtsgerichteten Amtsvorgänger Bolsonaro übernommen.

Gestern hatten radikale Anhänger des abgewählten Präsidenten die Gebäude der Institutionen gestürmt und teilweise verwüstet. Erst nach Stunden brachten die Sicherheitskräfte die Lage unter Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern unter Kontrolle. Rund 230 Verdächtige wurden festgenommen. Obwohl die Aktion seit Tagen angekündigt worden war, waren offenbar nur wenige Polizisten im Einsatz. Lula entließ den Sicherheitschef der Region Brasilia,Torres, der im Kabinett von Bolsonaro Justizminister gewesen war.

