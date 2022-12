Taliban-Erlass

Vertreter der Taliban in Kabul (Symbolbild) (pa/abaca/Oriane Zerah )

Deutschland werde sich für eine deutliche Reaktion der internationalen Gemeinschaft einsetzen, schrieb die Grünen-Politikerin auf Twitter. Wer Frauen und Mädchen von Arbeit, Bildung und öffentlichem Leben ausschließe, ruiniere nicht nur sein Land. Geschlechtsbezogene Verfolgung könne auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sein. Die in Afghanistan regierende Islamisten-Miliz hatte das Verbot mit Beschwerden über das Nichttragen des Hidschabs durch für in NGOs tätige Frauen begründet. Organisationen, die das Beschäftigungsverbot für Frauen nicht einhalten sollten, drohe der Entzug ihrer Zulassung. Inzwischen haben bereits drei Nichtregierungsorganisationen mitgeteilt, ihre Arbeit in Afghanistan bis auf Weiteres auszusetzen.

Weiter hieß es, man wolle in Kürze gemeinsam mit den Leitungsgremien anderer NGOs über das weitere Vorgehen beraten.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.