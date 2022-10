Eine Unterstützerin der Proteste im Iran. (AP / dpa / Hassan Ammar)

Bundesaußenministerin Baerbock schrieb per Twitter, es sei kaum zu ertragen, was an der Sharif-Universität in Teheran geschehe. Die rohe Gewalt des Regimes sei ein Ausdruck der puren Angst vor der Kraft von Bildung und Freiheit. Die Grünen-Politikerin fügte hinzu, es sei schwer zu ertragen, dass die außenpolitischen Möglichkeiten Deutschlands begrenzt seien. Aber man könne die Stimme der Protestbewegung verstärken, Öffentlichkeit schaffen, anklagen und sanktionieren. Und das tue die Bundesregierung.

Auch Bundesbildungsministerin protestiert

Entsetzt äußerte sich auch Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger (FDP). Sie schrieb ebenfalls per Twitter, Schlägertruppen suchten die Stimmen der Freiheit heim. Den mutigen Menschen, die für mehr Selbstbestimmung ihr Leben riskierten, müsse jetzt unsere Aufmerksamkeit uns Solidarität gelten.

In der Nacht auf Montag war es an der Teheraner Scharif-Universität zu heftigen Zusammenstößen gekommen: Die Polizei ging mit Tränengas gegen rund 200 Protestierende vor. Augenzeugen berichteten auch von Schüssen und Festnahmen. Die Studierenden und Lehrkräfte hatten sich auf dem Gelände der renommierten Hochschule versammelt und mit Sprechchören gegen das religiöse System des islamischen Landes protestiert. Auch an der Universität von Isfahan im Zentrum des Landes kam es zu Zwischenfällen.

Die Proteste im Iran wurden durch den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini ausgelöst, die unter noch unklaren Umständen nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei ums Leben kam. Bei den Kundgebungen wurden nach Angaben der in Oslo ansässigen Organisation Iran Human Rights bislang mindestens 92 Menschen getötet.

"Spiegel": Weitere Sanktionen geplant

Deutschland und weitere EU-Länder bereiten deshalb nach Informationen des "Spiegel" Sanktionen gegen den Iran vor. Die Bundesregierung habe gemeinsam mit Frankreich, Dänemark, Italien, Spanien und Tschechien Vorschläge für neue Sanktionen der EU gegen den Iran eingebracht, berichtete das Magazin unter Berufung auf Diplomatenkreise. Demnach sollen insgesamt 16 Personen, Organisationen oder Einrichtungen unter die Sanktionen fallen. Es gehe vor allem um "Vertreter des iranischen Unterdrückungsapparats" und "politische Repräsentanten", wie der "Spiegel" weiter berichtete.

