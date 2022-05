Außenministerin Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) (picture alliance / dpa / Reuters / Pool | Hannibal Hanschke)

Vor allem in Afrika und dem Nahen Osten drohe diese, sagte Baerbock zum Auftakt von Beratungen der G7-Außenminister in Weißenhaus. 25 Millionen Tonnen Getreide seien derzeit in ukrainischen Häfen blockiert. Dieses Getreide werde dringend gebraucht, vor allem von den Ärmsten der Armen, betonte die Grünen-Politikerin. Man berate gemeinsam darüber, wie man die derzeit von Russland ausgeübte Getreideblockade deblockieren könne.

Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte haben sich im März, im ersten Monat nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine, um 34,7 Prozent verteuert. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Pflanzliche Produkte verteuerten sich durchschnittlich um mehr als 42 Prozent, tierische Erzeugnisse um 29,5 Prozent. Die Entwicklung ist den Angaben zufolge unter anderem auf gestiegene Getreidepreise zurückzuführen.

