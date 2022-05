Krieg in der Ukraine

Baerbock warnt vor Ernährungskrise

Bundesaußenministerin Baerbock hat vor einer Ernährungskrise infolge des Kriegs in der Ukraine gewarnt. Vor allem in Afrika und dem Nahen Osten drohe diese, sagte Baerbock zum Auftakt von Beratungen der G7-Außenminister in Weißenhaus. 25 Millionen Tonnen Getreide seien derzeit in ukrainischen Häfen blockiert.

13.05.2022