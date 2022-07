Bundesaußenministerin Baerbock besucht die Holocaustgedenkstätte von Athen, Griechenland. (Annette Riedl/dpa)

Bei ihrem Antrittsbesuch in Athen sagte die Grünen-Politikerin, Deutschland und Griechenland verbinde eine schwierige Geschichte. Wörtlich sprach die Ministerin von "einer Täternation und einer Opfernation". Zuvor hatte Baerbock der Opfer der deutschen Besatzung gedacht. Sie besuchte das ehemalige Gefängnis der NS-Kommandantur in Athen, in dem zwischen 1941 und 1944 tausende Widerstandskämpfer und Zivilisten inhaftiert und gefoltert wurden. Anschließend legte sie Blumen am Holocaust-Mahnmal nieder.

Bei einem Besuch im Frontex-Verbindungsbüro in Athen forderte Baerbock eine Klärung der anhaltenden Vorwürfe gegen die EU-Grenzschutzagentur. Brüssel müsse noch stärker sicherstellen, dass an der EU-Außengrenze die-Menschenrechte rund um die Uhr eingehalten würden. Ein Zurückdrängen von Flüchtlingen sei mit europäischem Recht nicht vereinbar.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.