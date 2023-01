Leopard-Lieferung aus Polen

In einem Interview mit dem französischen Fernsehsender LCI antwortete die Grünen-Politikerin auf die Frage, was geschehe, sollte Warschau die Panzer ohne deutsche Zustimmung liefern, im Moment sei die Frage noch nicht gestellt worden. Aber wenn man gefragt würde, werde man dem nicht im Weg stehen. Polens Ministerpräsident Morawiecki hatte zuvor erklärt, Leopard-Panzer notfalls auch ohne Zustimmung der Bundesregierung an die Ukraine zu liefern. Wenn es mit Deutschland keine baldige Einigung gebe, werde man mit anderen Ländern eine kleinere Koalition bilden, sagte Morawiecki. Diese werde dann auch ohne ein Ja aus Berlin beginnen, Kiew Leopard-Panzer zu überlassen.

Man könne nicht tatenlos zusehen, wie die Ukraine ausblute. Bundeskanzler Scholz hatte bislang kein deutsches Ja zur Lieferung der Panzer erkennen lassen.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.