Leopard-Lieferung aus Polen

Bundesaußenministerin Baerbock im Gespräch mit ihrer französischen Amtskollegin Colonna in Paris (AP / Christophe Petit Tesson)

In einem Interview mit dem französischen Fernsehsender LCI antwortete Baerbock auf die Frage, was geschehe, sollte Warschau die Panzer ohne deutsche Zustimmung liefern, im Moment sei die Frage noch nicht gestellt worden. Aber wenn man gefragt würde, werde man dem nicht im Weg stehen.

Polen will Panzer notfalls auch ohne Zustimmung der Bundesregierung an die Ukraine liefern

Polens Ministerpräsident Morawiecki hatte zuvor erklärt, Leopard-Panzer notfalls auch ohne Zustimmung der Bundesregierung an die Ukraine zu liefern. Wenn es mit Deutschland keine baldige Einigung gebe, werde man mit anderen Ländern eine kleinere Koalition bilden, sagte Morawiecki. Diese werde dann auch ohne ein Ja aus Berlin beginnen, Kiew Leopard-Panzer zu überlassen. Man könne nicht tatenlos zusehen, wie die Ukraine ausblute.

Macron: "Mögliche Lieferungen werden gemeinsam beschlossen"

Bundeskanzler Scholz hatte bislang kein deutsches Ja zur Lieferung der Panzer erkennen lassen. Bei einer Pressekonferenz zum 60. Jubiläum der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags mit dem französischen Präsidenten Macron bekräftigte Scholz seine Haltung, dass Deutschland sich bei diesem Thema eng mit seinen Verbündeten abstimmen werde. Er sagte, so wie man in der Vergangenheit vorgegangen sei werde man auch in der Zukunft vorgehen. Auch Macron betonte, dass mögliche Lieferungen gemeinsam beschlossen würden. Zugleich schloss er aber die Lieferung französischer Leclerc-Panzer an Kiew nicht aus.

Entscheidung steht laut Pistorius bevor

Bundesverteidigungsminister Pistorius sagte im ARD-Fernsehen, es werde schon bald eine Entscheidung des Kanzleramtes geben. Es sei völlig klar, dass die Ukraine Panzer brauche. Die entscheidende Frage sei, wer was liefere. Hierzu werde es eine abgestimmte Entscheidung geben. Der SPD-Politiker betonte, bei alldem gehe es um die Abwägung der Konsequenzen. Dazu gehörten die Sicherheit der eigenen Bevölkerung und der Anspruch, nicht Kriegspartei zu werden.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.