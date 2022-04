Gegen Desinformation aus Russland

Baerbock sagte auf einer Konferenz im Auswärtigen Amt, Deutschland sehe es als Kernaufgabe seines G7-Vorsitzes an, die demokratische Widerstandsfähigkeit zu stärken. Angedacht seien zudem Projekte zur Fortbildung von Journalisten und zur Steigerung der Medienkompetenz. Ferner unterstütze man unabhängige Recherchen und Initiativen zur Faktenprüfung, führte Baerbock aus. Im Krieg in der Ukraine stünden nicht nur die Menschen unter Beschuss. Auch die Wahrheit sei in Gefahr, weil die, Zitat, "Propagandamaschine des Kremls" Nachrichten zensiere, soziale Medien einschränke und diejenigen bestrafe, die es wagten, die Wahrheit zu sagen.