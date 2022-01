Bundesaußenministerin Baerbock setzt im Ukraine-Konflikt weiter auf Verhandlungen. (picture alliance/dpa)

Bei einer neuen Aggression stehe eine Bandbreite an Antworten zur Verfügung, inklusive Nord Stream 2, sagte sie mit Blick auf die russisch-deutsche Gas-Pipeline. Der künftige CDU-Vorsitzende Merz warf der Bundesregierung fehlende Entschlossenheit vor. Eine klare, unzweifelhafte Haltung sei gefordert. Wer sich um das Problem so wenig kümmere, vergrößere nicht nur das Risiko für die ukrainische Bevölkerung sondern auch für die politische Stabilität in Europa, erklärte er.

Der SPD-Vorsitzende Klingbeil wies die Kritik zurück. Die Bundesregierung suche mit Bedacht nach Lösungen, sagte er. Wenn die territoriale Integrität der Ukraine angegriffen werde, dann werde es eine klare und konsequente Antwort geben, sagte er.

