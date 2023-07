Beziehungen zur Türkei

Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin, vor einer Arbeitssitzung der EU-Aussenminister in Brüssel. (IMAGO / photothek / IMAGO / Janine Schmitz / photothek.de)

Nach den jüngsten Wahlen zu Präsidentschaft und Parlament sei nun ein "Moment für eine Reflexion gekommen, sagte die Grünen-Politikerin während eines Treffens mit ihren EU-Kollegen in Brüssel. So sei es wichtig, noch einmal darüber nachzudenken, wie man mit einem nicht einfachen Nachbarn, aber einem globalen und strategisch wichtigen Akteur in der direkten Nachbarschaft zusammenarbeiten werde. Zugleich sei man aber nicht naiv und habe auch keine Geschenke zu verteilen, betonte Baerbock. So liege die von Präsident Erdogan geforderte EU-Beitrittsperspektive wegen wesentlicher Themen wie Rechtsstaatlichkeit und Schutz der Menschenrechte - Zitat - "tief im Eisfach".

Zyperns Ressortchef Kombos machte eine Wiederannäherung zwischen der Türkei und EU von Fortschritten bei den Gesprächen über den weiterhin ungelösten Zypernkonflikt abhängig.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.