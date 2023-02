UNO-Vollversammlung

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (IMAGO / Metodi Popow / IMAGO / M. Popow)

Die Grünen-Politikerin sagte vor dem Abflug nach New York, der Friedensplan liege auf dem Tisch. Das sei die Charta der Vereinten Nationen. Baerbock forderte einen Stopp der russischen Angriffe, die Achtung der territorialen Integrität der Ukraine sowie die Rechenschaft für die begangenen Verbrechen. Baerbock wird am Nachmittag eine Rede vor der UNO-Generalversammlung halten. Die Abstimmung über die Resolution ist für den späten Abend geplant. Morgen jährt sich der russische Einmarsch in die Ukraine.

Zum Auftakt der Sitzung gestern Abend hatte der ukrainische Außenminister Kuleba Russland Völkermord vorgeworfen. Der russische UNO-Botschafter Nebensja sagte, der Westen wolle das Ende Russlands erreichen. UNO-Generalsekretär Guterres betonte, der russische Angriff betreffe nicht nur die Ukraine, sondern die ganze Welt. Es sei höchste Zeit, sich vom Abgrund wegzubewegen.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.